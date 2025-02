British Airways va renforcer sa présence à l’aéroport de Gatwick. La compagnie britannique a annoncé le 17 février qu’elle comptait acquérir le hangar de Boeing sur la plateforme londonienne et l’activité MRO associée. Elle y créera ainsi une nouvelle filiale, British Airways Engineering Gatwick.

La stratégie de British Airways pour étendre ses activités d’ingénierie fait donc un grand pas. La nouvelle filiale de Gatwick va en effet rejoindre les opérations MRO déjà existantes de deux autres filiales : BAEW au Pays de Galles et BAMG à Glasgow. Les employés de Boeing qui travaillent actuellement sur le site seront intégrés dans la filiale au second trimestre, après consultation. British Airways préserve ainsi les emplois sur le site et intègre des compétences, notamment de précieux ingénieurs aéronautiques expérimentés, en plus des installations. Mais elle précise également qu’elle compte développer l’installation et recruter davantage de personnel.

Avec ce hangar, British Airways va renforcer ses capacités de centre d’ingénierie et de station de maintenance en ligne. Il lui permettra de continuer à réaliser des travaux de maintenance légère sur Boeing 777 mais aussi de réinternaliser certains travaux programmés de maintenance lourde sur sa flotte d’A320 et A321.

Le groupe se dote également de la capacité à réaliser davantage de travaux de réparation non programmés et à alléger la tension sur ses autres installations.