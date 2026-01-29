L’usine de Safran Aircraft Engines au Creusot va intégrer de nouvelles capacités. Le motoriste a annoncé le 29 janvier qu’il comptait agrandir son site pour qu’il puisse accueillir de nouvelles lignes de production de pièces tournantes complexes pour les moteurs M88 du Rafale et GE90 (GE Aerospace) du Boeing 777.

Actuellement, le site produit des disques de turbine basse pression destinés aux moteurs LEAP et CFM56 de CFM International.

L’extension représente un investissement de 70 millions d’euros pour Safran. Une fois opérationnelle, en 2029, elle fera croître la surface des installations industrielles de 9 000 m² (à 26 000 m²) et permettra d’augmenter les effectifs de 50 %, les faisant passer de 200 à 300 collaborateurs d’ici 2032.

Actuellement, les pièces tournantes complexes du M88 sont produites sur le site Safran d’Évry-Corbeil. Le site du Creusot deviendra ainsi une deuxième source industrielle, fonction qu’il endossera dès cette année puisque le motoriste a décidé d’y débuter les activités d’usinage pour M88 dès 2026. Elles seront réalisées sur le site historique, avant d’être transférées dans l’extension lorsque celle-ci sera achevée. Cela permettra d’assurer dès maintenant la montée en cadence sur le programme, alors que la demande pour le Rafale se renforce.

« Ce projet contribuera à renforcer la souveraineté industrielle et technologique et répondre aux besoins de nos clients civils et militaires », estime Claude Quillien, directeur Industriel et Supply chain de Safran Aircraft Engines.