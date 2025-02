Pratt & Whitney prépare l’entrée en service de son GTF Advantage cette année. Le motoriste vient de franchir une étape majeure pour y parvenir : faire certifier la nouvelle version de son GTF pour la famille Airbus A320neo par la FAA (Federal Aviation Administration).

Le GTF Advantage promet d’être plus durable que la version actuelle du GTF grâce au re-design complet de certaines pièces à durée de vie limitée et des améliorations dans toutes les parties du moteur. Pratt & Whitney a par exemple réussi à augmenter le flux d’air qui passe dans le coeur du moteur et y modifier son cheminement, ce qui abaisse les températures dans la section chaude et permet d’espacer les intervalles de maintenance. Le profil aérodynamique de la turbine haute pression a été amélioré notamment grâce à l’utilisation de revêtements de nouvelle génération. Les trous de refroidissement dans cette turbine haute pression et dans la chambre de combustion ont également été optimisés en termes de taille, de forme et d’emplacement, tandis que de nouvelles techniques de perçage ont été adoptées pour réduire l’oxydation.

Plus durable, le GTF Advantage sera également plus performant. Doté d’une poussée au décollage améliorée de 4 à 8 %, il permet d’augmenter la charge utile et le rayon d’action de la famille A320neo, ce qui est particulièrement intéressant pour les versions A321LR et A321XLR. A son lancement en 2021, Pratt & Whitney promettait également une efficacité énergétique accrue d’un point par rapport au GTF – soit une réduction de la consommation de carburant de 17 % au lieu de 16 % par rapport au V2500. Il est également utilisable avec 100 % de carburant durable d’aviation. Enfin, il est totalement interchangeable avec la version actuelle du GTF, ce qui facilitera son introduction dans les flottes. Après son entrée en service, le GTF Advantage deviendra d’ailleurs la norme de production pour le PW1100G – mais certaines améliorations pourront aussi être appliquées sur les moteurs actuels pour augmenter leur temps sous l’aile.

Désireux d’éviter autant que possible les problèmes de jeunesse qui handicapent le GTF depuis des mois, Pratt & Whitney s’est attaché à faire progresser au maximum la maturité du GTF Advantage grâce à des essais d’endurance approfondis. Le programme d’essais a ainsi été deux fois plus important que celui de son prédécesseur, tandis qu’il a également profité des enseignements des essais et des 38 millions d’heures de vol en service du GTF.