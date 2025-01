C’est l’un des tout premiers rendez-vous de l’emploi de l’année. Le Salon des formations et métiers aéronautiques (SFMA) s’est ouvert le 31 janvier au sein du musée de l’Air et de l’Espace, au Bourget. Ses portes resteront ouvertes tout le week-end du 1er et 2 février, afin de présenter les métiers et formations du secteur aéronautique aux candidats potentiels et aux personnes intéressées par la filière.

Pour cette édition 2025, le SFMA est particulièrement axé sur les problématiques de recrutement. Depuis la sortie de la crise sanitaire qui s’est caractérisée la nécessité de réembaucher massivement dans les domaines de la production, de l’exploitation et de la maintenance pour répondre à la demande des voyageurs, presque tous les métiers sont en tension, notamment les métiers techniques. Chaudronniers et autres ajusteurs sont très activement recherchés.

Dans ce contexte, le SFMA organise tout au long de ces trois jours d’ouverture des conférences et des ateliers, animés par des professionnels, pour expliquer les parcours de formation et de carrière, les conditions d’accès, les débouchés. Les visiteurs ont également l’occasion de rencontrer des professionnels pour leur poser des questions et réfléchir sur leurs choix de carrière.

La très grande variété des exposants enrichit encore l’expérience. Les sociétés françaises sont présentes aux côtés des sociétés internationales, représentant les domaines de la conception d’équipements, de l’ingénierie, de la maintenance, et des compagnies aériennes. Les écoles de pilotage côtoient quant à elles les écoles d’ingénieurs, celles de formation aux métiers de technicien en construction aéronautique ou de formation PNC…

Lors de sa dernière édition en 2024, le SFMA a ainsi réuni 85 exposants et attiré plus de 13 000 visiteurs.

Cerise sur le gâteau : l’entrée du salon est gratuite et permet de visiter le musée.