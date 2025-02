Un nouveau conglomérat américain se brise. Honeywell va séparer ses activités aéronautiques et spatiales et ses activités d’automatisation en entités distinctes, à l’instar de celle liée aux matériaux avancés déjà annoncée en octobre. La séparation des entités Honeywell Aerospace et Honeywell Automation devrait être achevée au cours du second semestre 2026.

Cette décision fait notamment suite aux pressions d’Elliott Investment Management, un investisseur qui a acquis une participation de 5 milliards de dollars dans Honeywell et qui a poussé à la séparation des activités, jugeant que ses actions étaient sous-performantes.

« Alors que l’industrie aéronautique se prépare à une demande sans précédent dans les années à venir sur les marchés commerciaux et de la défense, le moment est venu pour l’entreprise de commencer son propre parcours en tant qu’entreprise indépendante et cotée en bourse », a déclaré Vimal Kapur, le PDG d’Honeywell. « L’annonce d’aujourd’hui est l’aboutissement de plus d’un siècle d’innovation et d’investissement dans les technologies de pointe d’Honeywell Aerospace qui ont révolutionné l’industrie aéronautique à plusieurs reprises. Cette prochaine étape permettra à l’entreprise de continuer à diriger l’avenir de l’aviation » a-t-il ajouté.

La division aérospatiale d’Honeywell a réalisé un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars l’année dernière, soit environ 40 % du chiffre d’affaires total du groupe américain.