JPB Système, spécialisé dans les solutions de fixation auto-verrouillantes pour moteurs aéronautiques, annonce que le fonds Ardian est entré dans son capital dans le cadre d’un investissement minoritaire.

Cette opération vise à accélérer son expansion internationale, à renforcer sa capacité d’innovation et à soutenir sa transformation vers l’industrie du futur.

« L’entrée minoritaire d’Ardian à notre capital marque une étape majeure dans l’histoire de JPB Système. Ce partenariat va accélérer notre développement international et renforcer nos capacités d’innovation dans les domaines de l’aéronautique et de l’industrie 4.0. Nous sommes honorés de nous associer à Ardian, acteur d’investissement de référence mondiale, dans notre ambition de renforcer l’excellence industrielle française et de repousser les frontières de l’innovation à l’échelle internationale » a expliqué dans un communiqué Damien Marc, le PDG de JPB Système.

Ardian précise qu’il va également accompagner le développement commercial et technologique des innovations portées par JPB Système, notamment Keyprod, une solution logicielle et matérielle de suivi en temps réel de la performance machine, et Boltrakk, un système de monitoring des fixations destiné à de nouveaux marchés aéronautiques et industriels.

Partenaire des principaux motoristes mondiaux (Pratt & Whitney, Safran, GE Aerospace, Rolls-Royce) et basé à Villaroche (Seine-et-Marne), JPB Système réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’international et emploie près de 200 personnes.