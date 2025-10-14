A l’occasion du salon NBAA-BACE, qui se déroule actuellement à Las Vegas, Bombardier a annoncé que Comlux avait passé commande pour un Global 8000. L’appareil sera livré en 2026.

Il viendra compléter la flotte de Global 6000 et Global 6500 de la compagnie d’aviation d’affaires et renforcer ses opérations long-courrier.

Cette commande intervient alors que Bombardier a également annoncé que le Global 8000 avait désormais une vitesse maximale de Mach 0,95, devenant l’avion d’affaires le plus rapide de l’histoire.

Doté d’un rayon d’action pouvant atteindre 8 000 nm (14 800 km), l’appareil proposera quatre espaces distincts de cabine et une aire de repos réservée à l’équipage. Il entrera en service dans les prochaines semaines auprès de NetJets.