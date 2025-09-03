WestJet planifie ses dix prochaines années de croissance. La compagnie canadienne vient de révéler qu’elle avait passé une importante commande auprès de Boeing, la plus grosse de son histoire, pour soixante 737-10 et sept 787-9. Elle a également assuré des options sur 25 737-10 et quatre Dreamliner supplémentaires.

Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur américain depuis le mois de juin mais la cliente n’avait pas été identifiée.

Avec cet accord, WestJet porte le nombre de ses Boeing en attente de livraison à 123. Ils nourriront son plan de croissance jusqu’en 2034, tout en permettant un renouvellement partiel de la flotte. La compagnie va également pouvoir doubler sa flotte de 787.

WestJet exploite en effet 194 appareils aujourd’hui, une flotte composée de 147 Boeing 737, sept 787 et soixante Q400.