Etihad Airways, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, a annoncé son adhésion au programme Turbulence Aware de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Ce dispositif collaboratif vise à collecter et partager en temps réel des données anonymisées sur les turbulences rencontrées par les appareils des compagnies participantes.



Grâce à l’intégration de cette plateforme, l’ensemble de la flotte d’Etihad transmettra automatiquement ses rapports de turbulence, enrichissant ainsi la base de données mondiale de l’IATA. La compagnie aérienne d’Abou Dhabi aligne aujourd’hui près d’une centaine d’appareils Airbus et Boeing.

Le programme Turbulence Aware permet aux pilotes et aux équipes d’exploitation de bénéficier d’informations précises et actualisées, facilitant l’anticipation et la gestion des zones de turbulence. Cette approche améliore la sécurité des vols, optimise les trajectoires et contribue à accroître le confort des passagers. L’apport du réseau étendu d’Etihad, couvrant cinq continents, permettra d’élargir la couverture géographique et d’augmenter la qualité des données collectées, au bénéfice de l’ensemble du transport aérien mondial.

À ce jour, plus de 25 compagnies aériennes participent au programme, représentant plus de 2 600 appareils et générant plus de 51 millions de rapports par an.