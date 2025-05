VietJet et Qazaq Air ont annoncé la création de VietJet Qazaqstan, une nouvelle compagnie aérienne basée au Kazakhstan. Le partenariat s’appuie sur l’acquisition par un consortium mené par Aviation Holdings Group (soutenu par Sovico Group, actionnaire de VietJet Air) de 51% du capital de Qazaq Air, tandis que le fonds souverain kazakh Samruk-Kazyna conserve les 49 % restants.

VietJet Qazaqstan adoptera le modèle low-cost du groupe vietnamien et prévoit d’exploiter une flotte initiale d’au moins 20 Boeing 737 MAX. Cette flotte permettra d’étendre le réseau de Qazaq Air, historiquement centré sur le marché domestique, vers des destinations internationales, notamment au Vietnam, en Asie du Sud-Est et au-delà. Boeing accompagnera cette expansion via un accord de services couvrant la fourniture de pièces détachées, de logiciels, de formation et d’assistance technique.

Cette coentreprise vise à renforcer la connectivité aérienne régionale, à stimuler le tourisme et les échanges commerciaux entre le Kazakhstan et l’Asie, et à soutenir la croissance économique locale. Le projet prévoit également la création de milliers d’emplois et l’essor d’un hub aérien régional visant à dynamiser le secteur aérien en Asie centrale.

Pour rappel, le groupe VietJet attend 200 monocouloirs de la famille 737 MAX : 120 737-8 (en configuration MAX 200) et 80 737-10.