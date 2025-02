Le loueur irlandais ACIA Aero Leasing a vendu un ATR 72-500 en configuration Bulk Freighter (MSN 736) à la société canadienne KF Aerospace.

L’appareil a déjà été livré et sera intégré à la flotte opérationnelle de KF Aerospace au mois d’avril dans le cadre d’un contrat renouvelé avec la société logistique Purolator pour le transport de fret aérien dans la province de la Colombie-Britannique. Ce contrat renouvelé pour 10 ans comprend en effet le remplacement de la flotte de vénérables Convair 580 cargo par des ATR pour le réseau de dessertes du transporteur en Colombie-Britannique. KF Aerospace détient d’ailleurs le certificat de type du CV-580.

« Nous accueillons KF Aerospace comme nouveau partenaire commercial d’ACIA Aero Leasing. Le marché canadien continue d’offrir de nombreuses opportunités pour la plateforme ATR, tant pour les besoins passagers que fret, et KF est un acteur clé dans ce domaine. Cette vente à KF, le deuxième ATR en configuration cargo livré par ACIA à un opérateur canadien au cours des six derniers mois, conforte notre conviction que la clientèle va se développer à mesure que de plus en plus de compagnies aériennes canadiennes reconnaissent les atouts de cet appareil pour l’environnement unique dans lequel elles évoluent », a déclaré Michael Mooney, le directeur général d’ACIA.

Fondée par Barry Lapointe en 1970, KF Aerospace (Kelowna Flightcraft Ltd.) est aujourd’hui un important acteur aéronautique canadien présent dans les domaines de la maintenance, l’ingénierie, la formation, la fabrication de pièces, les opérations aériennes commerciales et la formation de pilotes. KF Aerospace est d’ailleurs partenaire de CAE dans l’initiative SkyAlyne qui assure la gestion du programme de formation du personnel navigant de l’avenir (FPNA) de l’Aviation royale canadienne (ARC).

Tracy Medve, la PDG de KF Aerospace, a par ailleurs précisé que le renouvellement de la flotte serait rapide et que l’accord avec ACIA serait poursuivi pour de nombreuses années.