Hunnu Air a lancé sa première liaison régulière opérée en E195-E2 entre Oulan-Bator et l’aéroport international de Pékin-Daxing le 11 mai. Il s’agit du premier vol régulier de la famille E-Jet E2 d’Embraer en Chine continentale.

La compagnie aérienne mongole avait réceptionné le premier de ses deux E195-E2 au mois d’avril, des appareils contractualisés auprès du loueur Azorra et configurés à 136 sièges en deux classes.

Hunnu Air prévoit aussi de déployer ses E195-E2 pour accroître sa capacité vers Haikou et Sanya (Chine) et Phu Quoc (Vietnam), d’étendre ses services vers le Japon, la Chine, le Vietnam, l’Inde et la Corée du Sud, et d’introduire des vols réguliers vers Tachkent (Ouzbékistan). Hunnu Air n’opérait jusqu’à présent qu’avec deux E190.

La famille E2 avait obtenu sa certification de type de la part de l’autorité de l’aviation civile de Mongolie au mois d’avril.