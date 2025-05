L’aéroport de Changi, à Singapour, a officiellement inauguré le chantier de construction du futur terminal 5. Ce « méga-terminal » pourra accueillir 50 millions de passagers annuels lors de son ouverture au milieu des années 2030 (à l’issue de la première phase de construction) et rassembler toutes les opérations du groupe Singapore Airlines dans la même infrastructure, tout en laissant de la place pour d’autres opérateurs.

Situé à Changi East dans une zone de 1 080 hectares, il vise à augmenter les capacités de la plateforme de Singapore par anticipation d’une forte croissance de la demande dans les prochaines décennies et à optimiser les opérations.

Le projet de terminal 5 avait été lancé en 2013 mais interrompu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Repris en 2022, il a intégré les enseignements de la pandémie et son design a été modifié pour le rendre plus modulaire : il sera en effet capable d’opérer sous forme de multiples terminaux de taille plus réduite, ce qui permettra à l’opérateur d’adapter sa capacité à la chute du trafic, voire d’utiliser une partie de ses installations pour ériger des zones de test ou de mise en isolement des passagers à haut risque. Les technologies sans contact seront également déployées plus largement.

Le groupe gérant l’aéroport s’est également attaché à développer la multimodalité afin de mieux relier l’aéroport au reste de Singapour. Un centre multimodal rassemblant le train, le bus, les taxis et autres modes de transport est prévu et l’accessibilité en ferry est également au programme. Il sera également parfaitement relié au reste de l’aéroport.

Pour le confort des passagers et l’efficacité des opérations, le terminal 5 devrait recourir fortement à l’automatisation, aussi bien dans les services aux passagers que dans les fonctions back-end. Nombre de technologies qui seront mises en œuvre pour en faire un terminal à la pointe de l’innovation sont actuellement en test pour être prêtes à l’ouverture : analyse vidéo, intelligence artificielle, robotique…

Une attention particulière a également été portée à la consommation d’énergie, pour la maintenir aussi basse que possible. Il recourra à l’installation de panneaux solaires sur le toit pour produire une partie de son électricité, à des systèmes intelligents de gestion de l’énergie, à un système de refroidissement par zone combiné à un stockage de l’énergie thermique… Et il sera également prêt à accueillir les infrastructures liées à l’utilisation de carburants alternatifs.

En termes d’atmosphère, le terminal souhaite de nouveau restituer le mélange de la nature et de la ville de Singapour. Il devrait ainsi être doté de toits incurvés qui se chevauchent et dont les hauteurs varient, des « feuilles de toit » qui diviseront le terminal en espaces plus petits et plus humains. Il fera la part belle à la lumière naturelle et à l’aménagement paysager, afin de rendre l’espace le plus apaisant possible.

« Nous voulons que le T5 soit à la fois grandiose et confortable, qu’il soit un terminal incarnant l’ADN de Changi, c’est-à-dire une expérience aéroportuaire personnalisée, sans stress et positivement surprenante. En tant que nouvelle porte d’entrée de Singapour, le T5 offre de nouvelles possibilités et apportera de nouvelles surprises », s’enthousiasme Yam Kum Weng, directeur général du groupe de Aéroport de Changi.