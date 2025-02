C’était un peu la mauvaise nouvelle des résultats annuels d’Airbus cette année, même si l’agence Reuters avait dévoilé l’information deux jours plus tôt. L’avionneur européen a confirmé le report de la mise en service de l’A350F au second semestre 2027.

Faute de pouvoir augmenter les cadences de production de la famille A350 à court terme compte tenu des difficultés de son fournisseur américain Spirit Aerosystems, Airbus se voit donc ainsi contraint de repousser d’un an la mise en service de la nouvelle variante tout cargo du gros-porteur de nouvelle génération. Ce report n’aura vraisemblablement aucun impact sur la carrière commerciale de l’A350F car son concurrent direct, le 777-8F de Boeing, ne devrait finalement pas arriver sur le marché avant la fin de la décennie, au plus tôt.

En cours de développement, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Son successeur désigné chez Boeing, le 777-8F, doit officiellement entrer en service en 2028 chez Qatar Airways, mais à la vue de l’avancée du programme de certification du premier membre de la famille 777X, rien n’est moins sûr. L’intervalle de temps séparant les deux programmes d’avions cargo chez Airbus et Boeing ne devrait donc pas être modifié outre mesure.

Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, a précisé durant la conférence de presse des résultats annuels du groupe aéronautique européen que les difficultés de Spirit sur le tronçon 15 du fuselage de l’A350 impactaient à la fois les versions passager et cargo, mais qu’il y avait « du travail de développement en plus du travail de production » pour l’A350F. Les cadences de production de la famille A350 sont actuellement de l’ordre de 6 appareils par mois, avec une montée en cadence qui doit progressivement s’établir à 12 appareils par mois en 2028. A titre d’indication, les deux premiers exemplaires de la version cargo de l’A350, des avions qui participeront aux essais et à la certification, portent les MSN 700 et 701, alors que les plus récents exemplaires en cours d’assemblage en sont déjà au MSN 737 (Swiss). L’assemblage de MSN 700 devait démarrer à la fin de l’année à Toulouse.

Les ventes d’A350F n’ont par ailleurs pas été impactées par la nouvelle du report du programme, Airbus ayant placé un total de 8 A350F au cours du mois de janvier (5 pour Starlux et 3 pour un client anonyme), des clients très probablement déjà avertis du nouveau calendrier avant la signature des contrats.

Pour rappel, la version cargo de l’A350 se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). L’appareil disposera également d’une grande porte cargo dédiée découpée sur le côté gauche en arrière de voilure (MDCD – Main Deck Cargo Door), la plus large du marché. L’A350F totalise des commandes fermes pour 63 appareils.