Prêt à être livré, le premier Twin Otter Classic 300-G a fait sa toute première apparition sur un salon international au salon du Bourget la semaine dernière. Assemblé et entièrement équipé, l’appareil n’attend plus que sa certification finale pour rejoindre les rangs de Zimex Aviation, qui sera l’opérateur de lancement de cette version modernisée du mythique DHC6-300, lancée lors de la dernière édition du salon en 2023.

Le Twin Otter présenté est le 998e produit depuis le lancement du programme. De Havilland souligne à cette occasion que le millième appareil sera achevé sous peu et livré à la société colombienne Satena avant la fin de l’année.

Le Classic 300-G propose une nouvelle suite avionique Garmin 1000 NXi et une nouvelle cabine, dotée de panneaux fabriqués à partir de matériaux plus durables et légers, ainsi que de fauteuils 15 % plus légers et rabattables à plat pour faciliter l’alternance des missions. Ainsi, le 300-G aura une masse réduite de 136 à 181 kg par rapport au Twin Otter de série 400, ce qui lui confère au choix une charge utile ou un rayon d’action accrus. Pour le confort des passagers, de nouveaux cadres de fenêtre en cabine permettent à la lumière de pénétrer davantage.

L’appareil permet également au client de choisir sa motorisation, entre le PT6A-27 et le PT6A-34 de Pratt & Whitney Canada selon qu’il doive opérer dans des environnements classiques ou extrêmes. Autrement, les avantages historiques du Twin Otter sont conservés : capacité STOL (décollage et atterrissage courts), robustesse, configuration sur roues, skis ou flotteurs amphibies, pour une souplesse d’usage maximale.

« Cet avion témoigne de l’investissement continu de De Havilland Canada dans l’innovation et de notre engagement à soutenir nos clients mondiaux avec des solutions efficaces, modernes et fiables », a déclaré Brian Chafe, PDG de De Havilland Canada.

Si la société suisse Zimex sera l’opératrice de lancement du 300-G, le client de lancement en 2023 était Jetcraft Commercial. Deux nouveaux contrats ont été signés durant l’édition 2025 du salon du Bourget, l’un avec l’armée de l’air américaine, l’autre avec Ethiopian Airlines. L’USAF a choisi d’acquérir un exemplair de l’appareil pour l’armée de l’air du Guatemala. Ethiopian Airlines s’est quant à elle engagée pour deux appareils. Ils seront livrés en configuration amphibie et viendront renforcer la flotte intérieure et régionale de la compagnie africaine, lui permettant d’accéder à des sites éloignés, avec des infrastructures limitées, et à la région des grands lacs.

« Nous avons choisi le 300-G pour ses performances éprouvées dans des environnements difficiles et ses améliorations modernes qui s’alignent sur nos objectifs opérationnels et de durabilité. L’avion sera configuré avec des équipements supplémentaires pour des missions multifonctionnelles, y compris l’ambulance aérienne, le calibrage des aéroports et les services de charter », ajoute Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.