Chose promise, chose due. Le groupe IAG avait indiqué lors de la présentation de ses résultats annuels au mois de mars qu’il comptait passer de nouvelles commandes notamment d’appareils long-courrier en 2025. Il n’a pas attendu très longtemps pour le faire : il vient de conclure deux accords avec Airbus et Boeing portant sur l’acquisition de 53 appareils. Ceux-ci se répartissent entre 32 787-10 et 21 A330-900.

Les Dreamliner sont destinés à intégrer la flotte de British Airways. La commande ferme est assortie d’options sur dix exemplaires de l’appareil. IAG souligne qu’ils seront motorisés par le GEnx de GE Aerospace, contrairement aux autres 787 de sa flotte, qui sont motorisés par Rolls-Royce. Le groupe avait en effet indiqué en mars que les problèmes de ses actuels Trent 1000 allaient participer à la révision de ses projets de croissance sur les trois prochaines années (aux côtés des retards de livraison des avionneurs).

Les A330-900 sont quant à eux destinés à rejoindre les flottes d’Aer Lingus, Iberia et Level. La commande est elle aussi assortie d’options, pour treize appareils supplémentaires.

IAG précise que dix-huit avions de cette commande lui permettront de faire croître sa flotte. Les 35 autres sont destinés à remplacer des appareils, notamment des appareils actuellement en leasing à court terme chez Level. Ils devraient tous être livrés entre 2028 et 2033. Le groupe souligne également que leur valeur est estimée à près de 20,6 milliards de dollars, selon les prix catalogue.

Par ailleurs, le groupe a profité de ces nouveaux accords pour révéler qu’il avait convertit au mois de mars les options qu’il détenait sur six A350-900 – destinés à Iberia –, six A350-1000 et six 777-9 – destinés à British Airways. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2030.