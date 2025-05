La tournée du président américain Donald Trump au Moyen-Orient continue de profiter à Boeing et GE Aerospace. Etihad Airways a confirmé une commande 28 gros-porteurs auprès de l’avionneur américain, répartis entre 787 et 777X, qui seront tous équipés de moteurs GEnx et GE9X respectivement. Les appareils devraient rejoindre la flotte à partir de 2028. L’accord couvre également des services de maintenance associés.

« Cet engagement reflète la gestion soigneuse de notre flotte et de son expansion en fonction de la demande commerciale et de nos plans de réseau à long terme. Depuis 2023, nous avons constamment ajouté des avions à notre flotte, et cette dernière étape garantit que nous continuerons à répondre à nos besoins futurs », a commenté Antonoaldo Neves, CEO d’Etihad Airways. Il avait récemment annoncé que la compagnie d’Abu Dhabi attendait la livraison d’entre vingt et vingt-deux appareils en 2025, dont quatre 787.

Plus d’une cinquantaine d’appareils figurent déjà au carnet de commandes de Boeing pour Etihad Airways : huit 787-9, vingt 787-10 et 25 777X. Les Triple Sept avaient un statut particulier car, bien qu’inscrits au carnet de commandes, ils n’étaient pas pleinement confirmés et leur acquisition faisait toujours l’objet de négociations l’automne dernier, selon les dires des dirigeants d’Etihad.

Mais maintenant qu’elle a redressé son activité, Etihad voit plus grand et souhaite poursuivre sa croissance. Elle ambitionne de doubler sa flotte d’ici 2030 et finalise actuellement un nouveau plan stratégique courant jusqu’en 2035, dont feront partie les appareils confirmés.