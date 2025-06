Corsair va s’adosser à Thales pour rendre ses opérations plus efficaces. La compagnie française a choisi de recourir à la solution FlytOptim, proposée par le systémier français, sur tous ses vols, pour optimiser leur trajectoire et réduire ainsi leur consommation de carburant. Après avoir testé la solution, Corsair a en effet constaté qu’elle pourrait éviter l’émission de plusieurs milliers de tonnes de CO₂ par an grâce à la réduction de la consommation de carburant de 2 % environ que permet la solution.

FlytOptim est une solution basée sur l’intelligence artificielle et les algorithmes prédictifs du système de gestion de vol PureFlyt de Thales, qui recueille des données météorologiques et des données avion (masse, position) en temps réel et propose aux pilotes une trajectoire verticale alternative, optimisée, si elle existe. Il ne reste ensuite qu’à la faire valider par le contrôle aérien. Thales souligne également que l’interface de la solution est intuitive et efficace, rapidement déployable puisqu’elle ne nécessite aucune modification ni dans les appareils, ni dans les systèmes informatiques, ce qui facilite son adoption.

Ainsi, 80 % des vols de Corsair utilisent déjà FlytOptim, après une phase d’essais n’ayant duré que quelques semaines. « L’expérimentation de FlytOptim a été simple à mettre en place, et son adoption par les pilotes s’est faite sans difficulté. Les économies de carburant réalisées sont claires et facilement mesurables. Nous sommes ravis de déployer cette solution, qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie environnementale et renforce notre engagement pour une aviation plus verte et plus durable », approuve Cyrille Digon, directeur Support Opérationnel et RSE de Corsair.

Corsair réalise plus de 5 000 vols par an. Avec FlytOptim, elle aura l’opportunité d’économiser plusieurs centaines de kilos de carburant par vol, évitant ainsi l’émission de plus de 300 tonnes de CO₂. Thales prévoit par ailleurs d’enrichir son produit à l’avenir, en y intégrant une solution d’évitement des traînées de condensation et la gestion dynamique des contraintes du contrôle aérien.