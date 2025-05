Airbus, Babcock International Group (Babcock) et CAE ont signé un protocole d’accord (MoU) afin d’offrir conjointement un ensemble complet d’hélicoptères militaires et de services de formation associés à l’armée de l’air polonaise. L’offre conjointe s’appuie sur l’hélicoptère biturbine polyvalent militaire H145M.

Airbus Helicopters prendra en charge la conception et la production des appareils, Babcock assurera la formation militaire, tandis que CAE fournira les capacités de simulation.

Cette proposition vise à remplacer d’anciens hélicoptères de la flotte polonaise, notamment les Mi-2 et les hélicoptères utilitaires légers PZL-Świdnik SW-4, et à préparer les pilotes aux futurs appareils occidentaux comme l’hélicoptère d’attaque Apache de Boeing (Varsovie a commandé 96 AH-64E l’année dernière, avec des livraisons attendues à partir de 2028, mais des AH-64D en location viendront plus tôt).

« Le H145 est l’hélicoptère à double usage idéal de la classe des quatre tonnes, équipé pour effectuer un large éventail de missions militaires, notamment l’entraînement, les secours en cas de catastrophe, la recherche et le sauvetage, les forces spéciales, l’attaque légère et bien d’autres encore. Il a été utilisé pour ces missions par les principaux alliés européens et de l’OTAN de la Pologne, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Nous sommes convaincus qu’avec nos partenaires de formation Babcock et CAE, qui sont des entreprises de renommée mondiale dans le domaine de l’entraînement militaire, nous fournirons à l’armée polonaise le meilleur hélicoptère multirôle et les meilleures conditions de formation pour moderniser l’université de l’armée de l’air de Deblin pour ses futurs pilotes d’Apache et d’autres aéronefs à voilure tournante » a annoncé Ludovic Boistot, Directeur des ventes Europe de l’Est et CEI chez Airbus Helicopters.

Pour rappel, la flotte mondiale de la famille H145 cumule plus de huit millions d’heures de vol et est déjà utilisée par des forces armées et de maintien de l’ordre du monde entier.