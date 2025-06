Aero Vodochody, le célèbre avionneur tchèque fondée en 1919, dispose maintenant d’une nouvelle corde à son arc avec le successeur de son L-39 Albatros. Le L-39 Skyfox, avion d’entraînement subsonique de nouvelle génération, est un système complet de formation des pilotes et de leur préparation tactique. Il combine technologies modernes, efficacité et viabilité économique. Selon Aero, il surpasse même les turbopropulseurs les plus avancés en permettant la formation complète de base et avancée, incluant l’attaque légère, la reconnaissance et les opérations spéciales, le tout avec de faibles coûts d’exploitation.

Le Skyfox offre déjà des solutions d’entraînement militaire fiables à ses premiers clients. En République tchèque, le centre de formation au pilotage de LOM Praha utilise par exemple le L-39 Skyfox pour former ses futurs pilotes de F-35 de 5e génération. Au Vietnam, le L-39 est directement intégré à l’Armée de l’air. Il vient par ailleurs d’être récemment livré à la Hongrie.

Aero Vodochody explique que sa polyvalence, son adaptabilité et sa rentabilité économique font du L-39 Skyfox le meilleur choix des écoles de pilotage et des forces aériennes du monde entier. Aero peut adapter le système avionique de formation du L-39 Skyfox à différents types d’avions de combat. Ainsi une interface pilote et un système avionique compatibles avec le JAS-39 Gripen hongrois sont en cours de développement en collaboration avec Saab. De même, Aero est en mesure de modifier et adapter son système au Rafale de Dassault.

Le système d’entraînement tactique au sol comprend un système de gestion de la formation, un simulateur d’entraînement certifié, un poste de pilotage d’entraînement, un simulateur de mission complet et un système de planification et de débriefing de mission. L’entraînement en vol réel combiné à une nouvelle avionique et un environnement d’entraînement virtuel intégré permettent une formation moderne adaptée aux pilotes des chasseurs de 4e et 5e génération. Le L-39 Skyfox peut simuler des cibles virtuelles. Son simulateur intégré crée un environnement réaliste aux scénarios d’entraînement illimités, réduisant encore les coûts de formation.

L’avionneur tchèque rappelle par ailleurs que le nouveau L-39 Skyfox est exempté de la réglementation ITAR.

Aero confirme aussi son expertise dans les aérostructures

Outre le développement de ses propres avions, Aero met en avant son excellence technologique dans le domaine de la production aéronautique. La société s’est ainsi associée à des leaders mondiaux de l’industrie tels qu’Airbus et Embraer pour développer et fabriquer certains composants clés.

Partenaire de longue date d’Airbus, Aero est responsable du développement, de l’industrialisation, de la certification et de la fabrication du bord d’attaque fixe des ailes des Airbus A220, y compris des divers systèmes intégrés (chaque bord d’attaque est composé d’environ 3 000 pièces). La production en série a commencé en 2014, et plus de 500 ensembles ont été livrés à ce jour.

Avec cette longue expérience, le célèbre avionneur tchèque entend désormais peser davantage dans l’écosystème aéronautique mondial en fournissant des plates-formes de formation particulièrement efficaces tout en développant son partenariat de confiance avec tous les acteurs de la production aéronautique.