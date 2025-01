Pour ses 25 ans, Maldivian change de dimension. La compagnie maldivienne a réceptionné son tout premier avion long-courrier le 6 janvier, un Airbus A330-200 immatriculé 8Q-IAB. Il va lui permettre de relier les Maldives au lucratif marché chinois, puisqu’elle compte l’utiliser pour réaliser des vols directs vers Pékin, Shanghai et Chengdu.

Cet A330-200 a été acquis en leasing. Il s’agit d’un appareil entré en opération en 2010 auprès de KLM et retiré du service par la compagnie néerlandaise en 2020, lors de la crise sanitaire. Il est aménagé en configuration triclasse de 264 places, réparties entre dix-huit fauteuils de classe affaires, 36 de premium economy et 210 de classe économique.

S’il va permettre à Maldivian de desservir la Chine, la compagnie ambitionne également de relier l’archipel à l’Europe et à l’Afrique du Sud.

Jusqu’à présent, l’appareil le plus capacitaire de Maldivian était un Airbus A320, qui officiait au milieu d’une flotte de biturbopropulseurs composée de onze DHC-6-300, huit Dash 8 (-200 et -300) et quatre ATR de série 600. Cette flotte lui permettait de desservir seize destinations intérieures, ainsi que l’Inde, le Sri Lanka et le Bangladesh.