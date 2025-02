Safran a de nouveau vécu une « très très bonne année » en 2024, selon les mots de son directeur général Olivier Andriès. Le groupe a en effet enregistré « des résultats jamais atteints dans son histoire » et tous les indicateurs opérationnels sont au vert. Il a ainsi notamment souligné que l’activité Interiors était désormais de nouveau rentable et que l’activité Seats avait enfin atteint l’équilibre.

Safran a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 27,3 milliards d’euros, en hausse de 17,8 % par rapport à 2023, et un résultat opérationnel courant de 4,12 milliards d’euros, en hausse de 30,1 %, ce qui lui permet de dégager une marge opérationnelle de 15 %. La croissance a été équilibrée entre les activités en première monte et les services.

Le chiffre d’affaires de l’activité Propulsion a augmenté de 15 %, malgré une baisse de 10 % des livraisons de LEAP. Safran indique avoir livré 1 407 moteurs, mais un meilleur mix clients (une baisse des moteurs en première monte couplée à une hausse des moteurs de rechange) et une revalorisation de tarifs ont permis de compenser. Ici, les services sur les moteurs civils ont enregistré une progression de près de 25 %, grâce aux contrats à l’heure de vol pour le LEAP, et aux pièces de rechange pour les CFM56 et les moteurs de forte puissance.

Le chiffre d’affaires de l’activité Équipements & Défense progresse quant à lui de 17,7 %, porté par l’ensemble des activités.

L’activité Interiors enfin redressée

« Le fait vraiment marquant de cet exercice est le retour à la profitabilité de la branche Intérieurs, notamment celle des sièges d’avion qui est revenue parfaitement à l’équilibre », indique Pascal Bantegnie, le directeur financier du groupe. Il ajoute que la division est sur la bonne trajectoire pour atteindre son objectif de dégager une marge de 10 % en 2028. En 2024, elle a en effet enregistré une croissance solide de 25,2 % de son chiffre d’affaires (qui reste cependant inférieur de 5 % à celui de 2019).

Oliver Andriès explique que la demande est très forte pour les fauteuils d’avion, qu’il s’agisse de linefit ou de retrofit, les retards de livraison des avionneurs boostant les demandes de rétrofit. Le niveau de la demande a par ailleurs permis d’opérer une révision des prix. Safran souligne aussi que la demande a été très forte pour les sièges de classe affaires en première monte (2 482 fauteuils livrés contre 983 en 2023).

A cela s’ajoute une belle dynamique des services, notamment en raison de la demande pour des pièces de rechange. La profitabilité de Cabin a profité des services pour les galleys et les activités liées à la gestion de l’eau et des déchets.

Révision à la hausse des perspectives pour 2025

Safran estime avoir des raisons de se montrer plus optimiste pour 2025 que lors de ses dernières mises à jour début décembre. Le groupe table toujours sur une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires mais s’attend à un résultat opérationnel courant compris entre 4,8 et 4,9 milliards d’euros (contre 4,7 à 4,8 milliards d’euros précédemment) et un cash-flow libre de 3 à 3,2 milliards d’euros (contre 2,8 à 3 milliards d’euros).

En plus d’une croissance dans les activités pièces de rechange et services, il s’attend en effet à une hausse de 15 % à 20 % des livraisons de moteurs LEAP, en raison d’une forte demande d’Airbus mais également une demande très forte de Boeing. Si les capacités de production de l’avionneur américain sont actuellement plafonnées à 38 appareils par mois par la FAA, Olivier Andriès constate que Boeing a fait un « très bon début d’année » et s’attend à une « très forte montée en cadence » : « Je n’ai aucun doute sur le fait que Boeing atteindra la cadence 38 au cours du premier semestre et 42 avant la fin de l’année », affirme-t-il. A cela va s’ajouter une persistance de la demande élevée pour des moteurs de rechange de la part des compagnies aériennes.

A ce niveau, le point d’achoppement pourrait de la chaîne d’approvisionnement, toujours pas pleinement rétablie. Mais là encore, Safran voit des améliorations et constate que le nombre de sites critiques dans sa chaîne de fournisseurs baisse depuis quelques mois et qu’il n’en reste qu’une dizaine aujourd’hui.

Une autre incertitude plane désormais mais n’a pas pu être intégrée dans les perspectives : la politique américaine vis-à-vis de l’établissement de nouveaux tarifs douaniers.