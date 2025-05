Nouvelle grosse commande de Super Puma pour Airbus Helicopters. La Grèce a officialisé une commande portant sur huit H215, assortie d’une option pour deux hélicoptères lourds supplémentaires, afin de renforcer ses capacités de lutte contre les incendies de forêt. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme national « Aegis », financé par deux fonds européens, et vise à moderniser en profondeur les moyens aériens de lutte anti-incendie du pays.

Ce contrat sera basé sur un modèle d’entreprise publique exploitée par un contractant (GO-CO), pour lequel Airbus Helicopters s’associera à Airtelis et SAF Hélicoptères, opérateurs expérimentés de lutte contre les incendies H215, pour le soutien technique et opérationnel.

La commande inclut par ailleurs la formation des pilotes et techniciens grecs.

Airbus Helicopters est un partenaire de longue date en Grèce depuis le début des années 2000, tant dans les secteurs civil, parapublic que militaire. Les pompiers grecs exploitent déjà 2 Super Puma et l’armée de l’air grecque une douzaine.

L’hélicoptériste européen précise que le H215 peut emporter plus de quatre tonnes d’eau, grâce à un réservoir ventral ou une élingue, et transporter jusqu’à 19 pompiers. Sa grande autonomie (environ 540 nautiques) et son pilote automatique quatre axes du H225 lui permettent d’effectuer des missions complexes de jour comme de nuit, y compris dans des conditions difficiles.

Airbus Helicopters a réalisé un solide premier trimestre 2025, affichant un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, en hausse de 10% par rapport à la même période l’an dernier. L’hélicoptériste a enregistré 100 commandes nettes, contre 63 à la même période l’an dernier, une progression portée par la demande sur les marchés civils et parapublics ainsi que par le développement des services et de la maintenance. Il a également livré 51 hélicoptères sur la période, contre 50 un an plus tôt.