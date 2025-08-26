Korean Air n’avait pas tout à fait finalisé son plan de flotte. Elle vient d’annoncer qu’elle envisageait une nouvelle commande auprès de Boeing pour 103 appareils, qui s’ajouterait à celle pour quarante long-courriers finalisée en mars dernier. Cet accord préliminaire a été conclu dans le cadre de la négociation d’accords commerciaux entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, alors que la politique américaine autour des droits de douane notamment secoue l’équilibre économique mondial.

Les engagements de Korean Air portent sur vingt 777-9, 25 787-10, cinquante 737-10 et huit 777-8F – modèle pour lequel elle s’engage pour la première fois. Il s’agit de la plus importante commande d’avions long-courriers envisagée par une compagnie asiatique. L’ensemble des appareils a une valeur de 36,2 milliards de dollars. Les livraisons devraient s’étendre jusqu’à la fin des années 2030 – le calendrier tient compte des retards de livraison qui affectent l’industrie aujourd’hui, précise Korean Air.

Ces appareils devraient permettre à Korean Air de moderniser sa flotte mais aussi de la réorganiser et de la faire croître dans le cadre de l’intégration d’Asiana Airlines. Ainsi, la flotte de la compagnie intégrée sera organisée autour de cinq familles d’appareils : Boeing 777, 787 et 737, et Airbus A350 et A321neo.

Le carnet de commandes de Korean Air auprès de Boeing compte actuellement 72 appareils (dont les vingt 777-9 et vingt 787-10 finalisés en mars) et devrait donc atteindre 175 appareils une fois l’accord finalisé.

En parallèle, Korean Air a conclu des accords avec GE et CFM International pour acquérir dix-neuf moteurs de rechange (onze GE et huit LEAP), d’une valeur de 690 millions de dollars. Enfin, un accord de maintenance a été signé avec GE portant sur la MRO des moteurs de 28 appareils sur vingt ans.