A l’occasion de la visite de Donald Trump au Qatar, Qatar Airways a signé une commande historique à plusieurs égards avec Boeing. Prévoyant l’acquisition de jusqu’à 210 gros-porteurs, il s’agit de la plus importante commande de l’histoire de Qatar Airways, du programme 787 et plus généralement de gros-porteurs pour l’avionneur américain.

La compagnie s’est en effet engagée à acquérir 130 Dreamliner (des 787-9 et des 787-10) et trente 777-9, commande ferme assortie d’options sur cinquante appareils supplémentaires des deux familles. Tous seront équipés de moteurs de GE Aerospace, GEnx et GE9X, ce qui représente plus de 400 moteurs.

Les appareils permettront à la compagnie de poursuivre son expansion internationale. Mais « après deux années consécutives de performances commerciales record et grâce à cette commande historique d’avions Boeing, nous ne nous contentons pas de viser la croissance, nous construisons une force qui nous permettra de continuer à offrir des produits et une expérience client inégalés », commente Badr Mohammed Al-Meer.

Boeing affirme de son côté que cette commande va soutenir 400 000 emplois aux Etats-Unis.

Qatar Airways attendait déjà 60 777-9 fermes (et 50 autres en option) et 9 787-9, auxquels s’ajoutent 34 777-8F pour le fret. La compagnie aligne actuellement 191 avions gros-porteurs (hors flotte cargo).