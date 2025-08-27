Ryanair s’est félicité de la décision de Boeing d’accélérer les livraisons d’une partie de ses 737 MAX. Selon l’agence Reuters, qui assistait à une conférence de presse organisée avec Michael O’Leary à Bruxelles, 25 737-8200 verront leur livraison avancée à l’automne 2025, au lieu du printemps 2026.

Le président du groupe Ryanair a indiqué que la compagnie pourrait ainsi renforcer son programme hiver, ce qui est particulièrement intéressant au moment des fêtes de fin d’année, et que la capacité supplémentaire serait vendue grâce à une baisse des tarifs. Il précise que les réservations sont à un bon niveau, en légère progression par rapport à l’année dernière.

Il a également vanté la qualité des appareils livrés actuellement.