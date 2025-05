Safran Nacelles, l’INSA Rouen Normandie, l’université de Rouen Normandie et le CNRS ont célébré la création d’un laboratoire commun chargé d’anticiper les évolutions réglementaires et technologiques en matière de tenue au feu. Baptisé FLAMES (Fire Laboratory for Assembly, Metal and Composite Engineering & Safety), il fait l’objet d’un partenariat de quatre ans.

Une dizaine de personnes est engagée dans le laboratoire, qui rassemble des ingénieurs de Safran Nacelles, des chercheurs du CNRS et des enseignants-chercheurs de l’INSA Rouen Normandie et de l’université de Rouen Normandie. Un ingénieur et un enseignant-chercheur doivent également être prochainement recrutés pour compléter l’équipe.

Doté de moyens d’essais et d’analyses avancés, le laboratoire pourra développer des modèles de simulation précis et optimiser ses essais physiques pour améliorer la conception des nacelles dans ce domaine de la résistance au feu. Il sera le cadre de deux projets : une thèse de doctorat de trois ans, portant sur le comportement au feu des matériaux composites, et un programme expérimental pour faire évoluer les moyens d’essais de tenue au feu.

« […] Nous nous félicitons de l’élargissement des travaux menés en simulation et en expérimentation sur la combustion dans les turboréacteurs vers de nouvelles perspectives, notamment la tenue des matériaux innovants soumis à des conditions thermiques extrêmes dans le domaine aéronautique […] », commente Mourad Boukhalfa, directeur de l’INSA Rouen Normandie.