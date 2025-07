Bombardier a doublement de quoi se réjouir : il vient de remporter un beau contrat et d’accueillir un nouveau client. L’avionneur canadien a en effet remporté une commande ferme portant sur l’acquisition de 50 avions des familles Challenger et Global, pour un montant de 1,7 milliard de dollars. Les livraisons doivent débuter en 2027.

Mieux, ce contrat est assorti d’options sur 70 appareils supplémentaires, ce qui pourrait porter sa valeur à plus de 4 milliards de dollars, services compris. Le nouveau client a choisi de rester anonyme.

Un contrat de services inédit entre un équipementier d’origine et un opérateur a également été conclu. Bombardier n’a pas révélé de détail mais assure qu’il comprend « les services de maintenance les plus complets et les plus intégrés », pour un niveau de soutien sans égal.