Zipair supprime son Z

Zipair a décidé de supprimer le « Z » figurant sur l'empennage de ses appareils.



La filiale low-cost de Japan Airlines (JAL) veut ainsi se dissocier de l'utilisation de ce symbole, qui pourrait s'apparenter à un soutien à l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie.



Elle a indiqué dans un communiqué que les modifications nécessaires débuteront à partir du 18 juin. Le nouveau logo - temporaire - sera un motif en lignes transversales de couleur vert, noir et blanc. Une livrée plus complète sera dévoilée d'ici le printemps 2023.



Zipair, qui a commencé ses activités en 2020, exploite une flotte de quatre Boeing 787-8 issus directement de la flotte de sa maison-mère. Elle dessert actuellement Bangkok, Séoul, Honolulu, Singapour et Los Angeles depuis sa base de Tokyo-Narita.



(Photo © Zipair Tokyo)