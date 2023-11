ZeroAvia va motoriser Ecojet

ZeroAvia annonce qu'il a conclu un accord avec Ecojet, pour lui fournir jusqu'à 70 moteurs électriques à hydrogène ZA600. La jeune compagnie écossaise - lancée en juillet - s'est rapprochée de la société de leasing Monte pour cette acquisition, devenant son premier client confirmé et s'assurant le bénéfice des créneaux de production réservés par la société de leasing auprès du motoriste.



Monte financera l'achat, l'installation et l'exploitation du système propulsif d'Ecojet lorsque les ZA600 seront disponibles.



La compagnie britannique prévoit en effet de débuter ses opérations en 2024 et se lancera donc avec des appareils à moteurs conventionnels, de 19 et 70 places, afin d'obtenir une licence de la part de l'autorité britannique de l'aviation civile. Mais elle compte convertir sa flotte dès que les moteurs ZeroAvia seront certifiés pour devenir la première compagnie aérienne entièrement électrique.



Ainsi, s'ils respectent leur ambitieux calendrier de certification, les ZA600 pourraient être installés à partir de 2025. Ecojet s'est également engagée sur le ZA2000, plus puissant et devant être capable de motoriser des appareils régionaux du type ATR et Dash 8-400. ZeroAvia vise 2027 pour une entrée en service de cette version du moteur électrique à hydrogène.



« Nous n'avons pas besoin de renoncer à prendre l'avion pour adopter un mode de vie écologique ou pour atteindre le niveau zéro en tant que pays - et c'est une grande nouvelle. La technologie est là maintenant et les avions arriveront très bientôt - les vols sans carbone et sans culpabilité sont à portée de main. Et bien que l'aviation ne soit responsable que d'une petite partie des émissions mondiales, elle occupe une place bien plus importante dans notre psyché », plaide Dale Vince, le fondateur d'Ecojet.



ZeroAvia rappelle qu'il vient de conclure une campagne de dix vols d'essai d'un prototype de son ZA600 sur Dornier 228.



