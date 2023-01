ZeroAvia fait voler son moteur électrique à hydrogène

ZeroAvia a fait voler un Dornier 228 servant de banc d'essai volant, modifié pour y intégrer son système de propulsion électrique à hydrogène sous l'aile gauche. Le vol a eu lieu à l'aéroport Cotswold (Gloucestershire, Royaume-Uni) le 19 janvier et a duré moins d'une dizaine de minutes, durant lesquelles l'appareil a atteint une altitude de 200 pieds. Pour des raisons de sécurité, le moteur droit était un TPE-331 d'Honeywell classique, qui équipe traditionnellement le Dornier 228.



Le moteur testé, un ZA-600, appartient à la classe des 600kW. Dans sa configuration d'essai, il comprend deux piles à combustible, avec des batteries lithium-ion pour fournir une pointe de puissance pendant le décollage et une redondance supplémentaire pour la sécurité. Gabriele Teofili, responsable de l'intégration et des essais, précise que 50% de la puissance a été fournie par les piles à combustibles et 50% par les batteries. Les réservoirs d'hydrogène et les systèmes de production d'énergie des piles à combustible étaient logés à l'intérieur de la cabine - mais ZeroAvia prévoit un stockage externe dans une configuration commerciale.



Val Miftakhov, fondateur et CEO de ZeroAvia, a salué cet événement depuis le forum économique de Davos : « nous avons fait voler le plus grand avion hybride à hydrogène, avec un moteur commercialisable, sur un avion commercial. Nous sommes en bonne voie pour une entrée en service dans deux courtes années. » Ayant une configuration certifiable, elle sera soumise à la certification cette année, en même temps que sera fait le choix du lieu de la production en série, en vue d'une entrée en service sur des appareils de 9 à 19 places en 2025.



Val Miftakhov indique avoir enregistré des précommandes pour motoriser 600 à 700 appareils. La société devrait prochainement révéler son opérateur de lancement, en même temps que sa plateforme de lancement.



ZeroAvia travaille en parallèle sur un programme de moteur de la classe de 2 à 5 MW, qui pourra équiper des appareils de 90 places.



(Photo © ZeroAvia)