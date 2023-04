ZeroAvia et Absolut Hydrogen collaborent pour la production et la distribution d'hydrogène

ZeroAvia et Absolut Hydrogen ont décidé de s'unir dans un partenariat destiné à étudier les modalités de la production d'hydrogène liquide, son stockage et sa distribution en aéroports.



Ils souhaitent initialement faire la démonstration de la liquéfaction et du stockage d'hydrogène liquide dans un contexte aéroportuaire, et, à terme, étudier les développements technologiques, les opérations, les procédures de sécurité et les standards pour un déploiement à large échelle.



« Outre le développement de nos connaissances internes sur l'hydrogène liquide au cours des derniers mois, il a été essentiel d'établir des partenariats pour commencer à construire l'écosystème capable de fournir de l'hydrogène liquide pour des avions plus grands, dans des aéroports plus importants », commente Arnab Chaterjee, vice-président Infrastructure de ZeroAvia.



ZeroAvia travaille actuellement sur ses premiers groupes motopropulseurs fonctionnant à l'hydrogène gazeux (pour des avions de 19 places), mais également sur un groupe motopropulseur modulaire de 2 à 5,4 MW pour des avions de 40 à 80 places, dont il espère l'entrée en service en 2027. Ce ZA2000 fonctionnera, lui, à l'hydrogène liquide, qui a une meilleure densité énergétique volumétrique.



(© ZeroAvia)