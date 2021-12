Zambia Airways décolle enfin

En gestation depuis 4 ans, Zambia Airways, la nouvelle compagnie nationale de Zambie a effectué son premier vol régulier ce mercredi 1er décembre sur la ligne domestique entre Lusaka et Ndola. La route sera désormais opérée six fois par semaine en Dash 8-400 issue de la flotte d'Ethiopian Airlines.



Selon les termes de l'accord d'actionnariat signé en août 2018, le transporteur éthiopien détient une participation de 45% dans la compagnie, tandis que 55% est possédé par la Société de développement industriel (SDI), branche d'investissement du gouvernement zambien. Un capital de 30 millions de dollars a été mobilisé pour son lancement.



Côté réseau, Zambia Airways ouvrira également une ligne vers Livingstone (cinq vols par semaine). Il est prévu l'ajout de deux dessertes intérieures (Mfuwe et Solwezi) et deux lignes régionales (Johannesbourg et Harare) d'ici le premier trimestre 2022. Le plan de flotte prévoit quant à lui l'introduction d'un deuxième Dash 8-400 et un Boeing 737-800 (tous loués chez Ethiopian Airlines). La compagnie vise une flotte de 12 appareils d'ici 2028.



(Photo © Zambia Airways)