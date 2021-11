Zambia Airways confirme son lancement le 1er décembre

Le directoire de Zambia Airways confirme que les activités commerciales de la compagnie aérienne débuteront bel et bien le 1er décembre avec le lancement de deux routes domestiques vers Livingstone et Ndola, respectivement opérées six et cinq fois par semaine.



Il est prévu l'ajout de deux dessertes intérieures (Mfuwe et Solwezi) et deux lignes régionales (Johannesburg et Harare) d'ici le premier trimestre 2022.



Selon les termes de l'accord d'actionnariat signé en août 2018, Ethiopian Airlines devait initialement détenir une participation de 45% dans la compagnie, contre 55% pour la Société de développement industriel (SDI), branche d'investissement du gouvernement zambien. Mais il y aurait vraisemblablement eu un réaménagement des participations entre-temps. « Nous avons le CTA, la flotte, 51% des parts seront détenues par le gouvernement et 49 % par nous», a récemment déclaré Tewolde Gebremariam, PDG d'Ethiopian Airlines.



La compagnie exploitera une flotte de trois avions (deux Dash-8-400 et un Boeing 737-800) loués chez Ethiopian Airlines et vise une flotte de douze avions d'ici 2028.