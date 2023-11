Xiamen Airlines poursuit avec CFM International pour ses nouveaux monocouloirs Airbus

Xiamen Airlines et CFM International ont signé un nouvel accord pour l'achat de moteurs LEAP-1A destinés à propulser 15 Airbus A321neo et 25 A320neo. Cet accord comprend aussi des moteurs de rechange et est accompagné d'un contrat de services couvrant les LEAP-1B (Boeing 737 MAX) et CFM56-7B (737NG) du transporteur. Xiamen Airlines exploite ou a en commande une flotte de près de 150 avions propulsés par CFM. La compagnie aérienne chinoise est opératrice du CFM56 depuis 1992 avec un premier 737-500 en flotte. Depuis, l'intégralité de ses appareils est motorisée par CFM International (monocouloirs) ou par GE (gros-porteurs). À noter que les premiers A321neo livrés au transporteur depuis le début de l'année sont déjà équipés de LEAP-1A. (Photo © Xiamen Airlines)