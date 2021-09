Wright démarre les essais de son moteur électrique de 2 MW

La société américaine Wright Electric, partenaire de la compagnie low-cost easyJet, annonce avoir commencé à tester son moteur électrique de 2 mégawatts (MW). Selon Wright Electric, il s'agit du « plus gros moteur propulsif existant pour une application aéronautique » à sa connaissance, pouvant fournir une puissance deux fois plus importante que les autres moteurs testés actuellement.



La société américaine indique que son moteur a été conçu de manière évolutive pour pouvoir fournir des puissances allant de 500 kW à 4 MW. Selon elle, ce moteur sera un élément clé de l'aviation à zéro émission pour les avions de la taille des monocouloirs Boeing et Airbus. Son développement a été soutenu par la NASA, le département américain de l'Énergie, l'US Air Force et l'armée américaine.



Wright Electric entend utiliser ce type de moteur pour propulser son projet d'avion Wright 1, un projet d'appareil commercial mené en collaboration avec easyJet qui embarquera une puissance distribuée de 20 MW (10 moteurs), soit selon Wright l'équivalent de la puissance d'un A320. Le Wright 1 est décrit comme un avion de ligne de 186 places doté d'un rayon d'action de plus de 1000 km, avec l'objectif d'une entrée en service en 2030.



Etonnement, nos estimations tendent plutôt sur un besoin de puissance proche des 70 MW pour un A320 motorisé par deux CFM56-5B. La puissance annoncée serait plus proche de celle d'un avion turbopropulsé d'une cinquantaine de places. En attendant, les essais de développement vont se poursuivre durant les deux prochaines années. À suivre...



(Image © Wright Electric)