Wizz Air souhaite installer une filiale propre en Arabie saoudite

Wizz Air envisage d'établir une filiale locale en Arabie saoudite. Cité par Reuters, le CEO Jozsef Varadi estime que le marché saoudien offre des opportunités pour faire des investissements directs, en s'adossant à un certificat de transporteur local.



Cette réflexion s'ouvre alors que la low-cost vient d'annoncer un développement fort de son réseau vers le pays oriental : pour les prochaines saisons d'hiver 2022/23 et été 2024, la low-cost hongroise prévoit 20 nouvelles liaisons entre l'Europe et l'Arabie saoudite.



Un CTA saoudien donnerait à Wizz Air l'accès à des marchés supplémentaires, y compris des marchés non européens, qui sont régis par des accords bilatéraux sur les services aériens entre le Royaume et les gouvernements respectifs.



Cela pourrait également conduire la low-cost à se lancer sur le marché domestique saoudien où elle serait en concurrence avec l'opérateur historique Saudia ainsi qu'avec les transporteurs à bas prix flynas et flydeal.



En plus de son CTA hongrois, Wizz Air possède déjà deux filiales au Royaume Uni ( Wizz Air UK) et Émirats arabes unis où Wizz Air Abu Dhabi opère en tant que joint-venture 51/49 avec le fonds souverain émirati ADQ. Elle est également en train de faire certifier une filiale maltaise.



(Photo © Wizz Air)