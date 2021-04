Wizz Air s'attend à une reprise lente jusqu'à la fin de l'été

Wizz Air a publié une estimation de perte nette pour l'année fiscale 2021 (qui s'est achevée le 31 mars). La low-cost prévoit de perdre entre 570 et 590 millions d'euros - comprenant comme seul élément exceptionnel la suppression de couvertures carburant pour un montant de 95 millions d'euros.



Elle souligne toutefois que ses liquidités sont en bon état, avec un accès à 1,6 milliard d'euros.



Wizz Air va continuer à ajuster ses capacités dans les prochains mois, au gré des restrictions de voyage et en attendant le déploiement de la vaccination. Elle « ne s'attend qu'à une reprise progressive du trafic jusqu'à la fin de l'été ». Elle a toutefois travaillé à l'expansion de ses opérations (avec l'ouverture de nouvelles bases) et n'a pas suspendu le renouvellement de sa flotte depuis un an. Elle estime donc être bien positionnée pour profiter de la reprise lorsqu'elle se présentera.



La low-cost doit publier ses résultats annuels le 2 juin.



