Wizz Air nomme son président et son directeur des opérations

Wizz Air a annoncé la nomination de Robert Carey au poste de président, un poste nouvellement créé au sein de la compagnie. Il prendra ses fonctions le 14 juin 2021.



Il sera chargé de superviser les fonctions commerciales et opérationnelles de Wizz Air, déterminant sa stratégie, sa croissance, le contrôle de ses coûts, ses résultats opérationnels et sa stratégie concurrentielle, mais rapportera au CEO, Jozsef Varadi.



Robert Carey a débuté sa carrière dans l'aérien il y a vingt ans et a notamment travaillé pour America West Airlines et Delta Airlines. Il est actuellement directeur commercial et stratégie d'easyJet.



Par ailleurs, Michael Delehant a été nommé vice-président exécutif et directeur des opérations du groupe Wizz Air. Il remplacera Diederik Pen, qui quitte la compagnie. L'actuel directeur stratégie et réseau de Vueling prendra son poste le 1er avril et rapportera au président à partir de juillet. Il devra superviser les aspects opérationnels de tous les CTA du groupe. Lui aussi a vingt ans d'expérience dans l'aviation, essentiellement passés chez Southwest Airlines.