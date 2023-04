Wizz Air investit dans un producteur de carburant durable d'aviation

Wizz Air va investir 5 millions d'euros dans Firefly, une société de production de carburant durable d'aviation (SAF).



Firefly est une société qui souhaite se spécialiser dans la transformation de boues d'épuration en carburant. Déchet sans valeur et solution pour contourner le problème de la faible disponibilité de biomasse, ces boues sont produites à plus de 57 millions de tonnes par an au Royaume-Uni, ce qui représente un potentiel de production de 250 000 tonnes de SAF.



Elle espère ouvrir sa première usine de production d'ici cinq ans.



« Nous souhaitons nous procurer 525 000 tonnes de SAF auprès de Firefly sur une période de quinze ans à partir de 2028. Cela pourrait nous permettre de réduire nos émissions de 100 000 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui équivaut aux émissions de plus de 12 000 vols aller-retour de Wizz Air entre Londres et Budapest », explique Michael Berlouis, responsable des projets stratégiques chez Wizz Air.



Cette mesure s'ajoute à différentes actions déjà entreprises par Wizz Air pour réduire l'empreinte de ses vols, notamment le renouvellement de sa flotte avec l'Airbus A321neo et l'écopilotage.



(Photo © Wizz Air)