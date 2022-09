Wizz Air convertit ses droits d'achat sur 75 Airbus A321neo

Wizz Air a décidé de convertir les droits d'achat qu'elle détenait auprès d'Airbus sur 75 A321neo.



Les dates de livraisons doivent être négociées avec l'avionneur mais la compagnie précise que dans l'accord initial, signé en novembre 2021, les appareils couverts par ces droits d'achat étaient prévus pour 2028-2029.



Lors de cette signature, Wizz Air s'était engagée pour 75 A321neo et 27 A321XLR par une commande ferme. Ces appareils doivent être livrés entre 2025 et 2027.



Jozsef Varadi, le président de Wizz Air, rappelle que la low-cost vise une flotte de 500 appareils d'ici la fin de la décennie (elle en exploite 157 aujourd'hui) et une réduction de 25% de ses émissions de CO2.



(Photo © Airbus)