Wizz Air change de directeur financier

Wizz Air annonce la démission de Jourik Hooghe, son directeur financier, qui a choisi « de saisir de nouvelles opportunités au dehors du groupe ».



Il sera remplacé par Ian Malin. Ayant auparavant occupé des postes à responsabilité chez KPMG, Allco Finance Group, Seabury, AJW et depuis peu directeur commercial et stratégie d'Unical Aviation, il prendra ses fonctions le 1er octobre.



Jourik Hooghe et Ian Malin travailleront ensemble à assurer une transition douce jusqu'au 31 décembre.



(Photo © AJW)