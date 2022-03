Willis Lease Finance va louer quatre ATR 72-500 à TAG Airlines

Willis Lease Finance a conclu un accord avec TAG Airlines (Transportes Aéreos Guatemaltecos) portant sur la location de quatre ATR 72-500. L'accord a une validité de cinq ans et les appareils seront livrés à partir du premier semestre 2022.



La société de leasing indique que les appareils seront réaménagés et dotés de nouveaux PW127M de Pratt & Whitney Canada.



Elle souligne que ces appareils ont été acquis fin 2021, conformément au changement de stratégie opéré durant la crise, fondé sur une croissance à base d'acquisitions plutôt que de crédit-bail.



L'accord avec TAG Airlines s'accompagne d'un programme de soutien moteur, portant sur l'entretien des turbopropulseurs et la fourniture de moteurs de rechange si besoin.