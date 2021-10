Willis Lease Finance se lance dans la location d'avions régionaux avec des ATR

Willis Lease Finance Corporation annonce avoir fait l'acquisition de quatre ATR 72-500 auprès du groupe bancaire anglo-sud-africain Investec Bank plc.



Le loueur américain lance ainsi une activité dédiée à la location d'avions régionaux, même si il proposait déjà des moteurs dédiés dans son portefeuille de services et en particulier des PW127M de Pratt & Whitney Canada, la motorisation des ATR des séries -500 et -600.



« Après un examen approfondi du marché, nous avons considéré qu'il s'agissait de la meilleure opportunité pour notre équipe d'actifs régionaux et spécialisés d'améliorer notre portefeuille », a déclaré Charles F. Willis, le PDG du loueur.



Willis Lease Finance Corporation est spécialisé dans la location d'actifs aéronautiques (moteurs, APU, chariots moteur ...). La société basée en Floride aligne cependant déjà une quinzaine d'avions commerciaux.