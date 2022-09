Willis Lease Finance désormais en charge du maintien de la navigabilité des A320 de Peach

Willis Lease Finance Corporation annonce que sa filiale Willis Asset Management a été sélectionnée par Peach Aviation Limited comme fournisseur des services CAMO pour soutenir les livraisons des Airbus A320 qui sont effectuées par diverses sociétés MRO en Asie et en Europe.



Le loueur américain précise qu'il s'engage à fournir des solutions efficaces, personnalisées et rentables pour soutenir les compagnies aériennes, les bailleurs, les MRO et les financiers du monde entier.



Willis Asset Management participera ainsi au maintien de la navigabilité des appareils de Peach durant leur transition.



La compagnie low-cost japonaise exploite aujourd'hui une flotte de 36 monocouloirs Airbus, dont 10 appareils de la génération A320neo (dont un A321LR). Elle attend encore plus d'une dizaine de monocouloirs Airbus.



(Photo © Peach Aviation)