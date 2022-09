WestJet s'engage pour jusqu'à 64 Boeing 737 MAX 10

WestJet n'a vraiment rien à redire de ses Boeing 737 MAX. La compagnie canadienne a même décidé de renforcer son engagement pour le monocouloir en commandant 42 737-10 et en assurant des options sur 22 appareils supplémentaires.



Elle compte ainsi augmenter la taille de sa flotte et ses capacités. Tous les appareils devraient avoir été livrés d'ici 2028 - sous réserve de la certification de l'appareil.



Ces 737-10 viennent s'ajouter aux 23 737-8 que la compagnie compte encore dans le carnet de commandes de Boeing - elle en exploite déjà dix-huit.



Actuellement, WestJet exploite plus d'une centaine de Boeing - 737-700, 737-800, 737 MAX 8 et 787-9.



(Photo © WestJet)