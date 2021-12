Westjet choisit Alexis von Hoensbroech comme CEO

Westjet a annoncé la nomination d'Alexis von Hoensbroech au poste de directeur général du groupe. Sa date officielle de prise de fonction n'est pas encore fixée et dépendra du processus d'immigration, mais elle est attendue pour le premier trimestre 2022.



Alexis von Hoensbroech était jusqu'alors directeur général d'Austrian Airlines, poste qu'il occupait depuis août 2018, et directeur financier de la compagnie autrichienne.



Il avait intégré le groupe Lufthansa en 2005.



En attendant sa prise de fonctions, Harry Taylor continuera d'assurer l'intérim. Il reprendra ensuite ses fonctions d'EVP Finance et directeur financier.



(Photo © Westjet)