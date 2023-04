WestJet Cargo lance ses opérations tout cargo

WestJet Cargo, en partenariat avec le groupe GTA, a lancé ses opérations avec des appareils tout-cargo, trois Boeing 737-800 BCF (Boeing converted freighters).



Les appareils seront exploités entre six escales : Halifax, Calgary, Los Angeles, Miami, Toronto et Vancouver.



Ils complèteront l'offre que propose WestJet Cargo dans les soutes des appareils de sa maison-mère et pourront être pilotés par les mêmes équipages.



Ils augmentent en effet les capacités hebdomadaires de la compagnie de 1 500 tonnes.



(Photo © WestJet)