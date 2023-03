WestJet Cargo autorisé à opérer avec des Boeing 737-800BCF

WestJet Cargo a reçu l'approbation et la certification officielle de Transports Canada pour pouvoir opérer avec quatre Boeing 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) à partir du mois d'avril, en partenariat avec GTA Group .



Les premiers vols de la division cargo de la compagnie canadienne démarreront avec trois premiers appareils, le quatrième 737-800 converti étant attendu plus tard cette année.



« Aujourd'hui est une étape tant attendue pour WestJet Cargo et le Groupe GTA, qui nous permettra désormais de révolutionner l'industrie du fret aérien au Canada en offrant à nos clients plus de choix, des prix compétitifs et le service à la clientèle exemplaire synonyme de la marque WestJet, mais unique dans l'industrie du fret aérien », a déclaré Kirsten de Bruijn, vice-présidente exécutive, fret, de WestJet.



Les 737-800BCF de WestJet Cargo assureront initialement des vols entre Calgary et Halifax, Toronto, Vancouver, Los Angeles et Miami.



Le partenariat entre WestJet et GTA Group avait été annoncé il y a tout juste an, le 21 mars 2022. Les appareils convertis sous STC Boeing sont tous issus de la flotte de 737-800 de WestJet. WestJet Cargo devait initialement décoller à la fin de l'année dernière. Son premier 737-800BCF avait d'ailleurs été livré en avril, un appareil converti par Boeing à Canton (Chine) et loué chez BBAM.



GTA Group, basé à Toronto, propose quant à lui divers services liés à l'aviation : entretien, location et vente d'équipement de service au sol, manutention au sol ainsi que des services connexes au fret aérien.



(Image © WestJet Cargo)