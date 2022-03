WestJet acquiert Sunwing Airlines

Le groupe WestJet a conclu un accord définitif prévoyant l'acquisition de Sunwing Airlines et Sunwing Vacations. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.



Le groupe WestJet prévoit de créer une nouvelle activité de tour-opérateur qui rassemblera WestJet Vacations et Sunwing Vacations. Basée à Toronto, la nouvelle entité sera dirigée par Stephen Hunter, actuellement CEO de Sunwing.



Quant à l'intégration de Sunwing Airlines dans le groupe, elle permettra d'augmenter les capacités de WestJet mais aussi d'utiliser toute l'année au Canada des appareils qui n'étaient jusqu'alors utilisés que de façon saisonnière et d'éviter d'en louer d'autres ponctuellement.



Les deux compagnies exploitent principalement des Boeing 737 : 96 chez WestJet et 28 chez Sunwing, dont vingt 737 MAX 8 (quatorze chez WestJet et six chez Sunwing).



(Photo © Sunwing Airlines)